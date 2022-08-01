Выставку «Тихое обаяние среднерусского пейзажа» можно посетить в Махачкале

В музее-заповеднике «Дагестанский аул» стартовала выставка «Тихое обаяние среднерусского пейзажа» из фондового собрания Государственного музея-усадьбы Остафьево –«Русский Парнас», информирует пресс-служба музея.

Выставку можно увидеть в выставочном зале Дагестанского музея изобразительных искусств имени П.С. Гамзатовой, там представлены 25 работ советских и российских художников и графиков 2-й половины 20 и начала 21 века, также работы мастеров, чье творчество коснулось усадьбы Остафьево.

Большая часть работ передана музею из Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО», другая часть в течение 30 лет передавалась музею в дар авторами, либо их родственниками.

Пресс-служба уточняет, что некоторые полотна выставляются впервые. Посмотреть работы можно с 28 июля по 21 августа.