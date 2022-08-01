"Корабли Военно-морских сил Азербайджана и Ирана приплыли в Каспийск для участия в параде, посвященном Дню Военно-Морского Флота России", — заявляют в релизе.
Корабли Азербайджана и Ирана побывали в Каспийске на параде в честь Дня ВМФ
- Автор Дарья
- 01 августа, 2022. Понедельник 09:51
Иранские и азербайджанские военные корабли поучаствовали в морском параде, который прошел в День ВМФ в Каспийске, информирует РИА "Новости", ссылаясь на пресс-службу Южного военного округа.
Морской парад и военно-спортивный праздник прошли вчера, 31 июля, на рейде Каспийского моря, напротив кинотеатра "Москва" и городской набережной. Военнослужащие показали силы Каспийской флотилии, в том числе и элементы боевых действий.
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