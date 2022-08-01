"Корабли Военно-морских сил Азербайджана и Ирана приплыли в Каспийск для участия в параде, посвященном Дню Военно-Морского Флота России", — заявляют в релизе.

Морской парад и военно-спортивный праздник прошли вчера, 31 июля, на рейде Каспийского моря, напротив кинотеатра "Москва" и городской набережной. Военнослужащие показали силы Каспийской флотилии, в том числе и элементы боевых действий.