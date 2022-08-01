ЗАМАНА - Руководитель РД наградил Пешкова орденом «За заслуги перед Республикой Дагестан»

Руководитель РД наградил Пешкова орденом «За заслуги перед Республикой Дагестан»

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01 августа, 2022. Понедельник 08:24
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Руководитель РД наградил Пешкова орденом «За заслуги перед Республикой Дагестан»

Вчера, 31 июля, в рамках военно-морского парада ко Дню Военно-Морского Флота России руководитель РД Сергей Меликов наградил отличившихся военнослужащих Каспийской флотилии. 

Руководитель РД наградил Пешкова орденом «За заслуги перед Республикой Дагестан»
Общество

Сергей Меликов поздравил собравшихся с профессиональным праздником и поблагодарил их за работу. 

«В нынешнем году мы отмечаем 300-летие появления Каспийской флотилии. Историю флотилии на протяжении всех лет характеризовали стойкость, мужество, отвага, умение выдвинуться на любые рубежи, указанные верховным главнокомандующим, и защищать на этих рубежах наше отечество. 

Сейчас наша родина борется с международными силами, пытающимися посягнуть на нашу свободу, независимость, честь и достоинство нашей страны, и в это тяжелое время воины Краснознаменной Каспийской флотилии находятся на передовых рубежах. Немеркнущей славой покрыли себя наши боевые друзья и братья, отдавшие жизнь за счастье нашего народа. Память нашим ушедшим товарищам и слава!» - высказался глава региона.

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