Руководитель РД наградил Пешкова орденом «За заслуги перед Республикой Дагестан»

Сергей Меликов поздравил собравшихся с профессиональным праздником и поблагодарил их за работу.

«В нынешнем году мы отмечаем 300-летие появления Каспийской флотилии. Историю флотилии на протяжении всех лет характеризовали стойкость, мужество, отвага, умение выдвинуться на любые рубежи, указанные верховным главнокомандующим, и защищать на этих рубежах наше отечество.

Сейчас наша родина борется с международными силами, пытающимися посягнуть на нашу свободу, независимость, честь и достоинство нашей страны, и в это тяжелое время воины Краснознаменной Каспийской флотилии находятся на передовых рубежах. Немеркнущей славой покрыли себя наши боевые друзья и братья, отдавшие жизнь за счастье нашего народа. Память нашим ушедшим товарищам и слава!» - высказался глава региона.