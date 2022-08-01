ЗАМАНА - Глава РД поздравил ветеранов ВМФ с Днем Военно-Морского Флота РФ

Глава РД поздравил ветеранов ВМФ с Днем Военно-Морского Флота РФ

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01 августа, 2022. Понедельник 00:42
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Глава РД поздравил ветеранов ВМФ с Днем Военно-Морского Флота РФ

Сергей Меликов поздравил ветеранов ВМФ с Днем Военно-Морского Флота РФ.

Глава РД поздравил ветеранов ВМФ с Днем Военно-Морского Флота РФ
Общество

От всей души поздравляю вас с Днем Военно-Морского Флота!

Этот праздник знаменует единство всех поколений защитников морских рубежей страны. Он дорог и значим не только тем, кто служил на флоте, но и каждому россиянину, нашим ветеранам, героически сражавшимся на морских фронтах Великой Отечественной, всем, кто отвагой, патриотизмом, мужеством ковал величие Российского государства.

Отрадно, что в этом году мы будем отмечать 300-летний юбилей Краснознаменной Каспийской флотилии. В ее истории немало ярких страниц. Морские пехотинцы объединения участвовали в боях под Севастополем и Керчью, Мариуполем и Орджоникидзе, внесли достойный вклад в оборону Сталинграда. Они оставили нынешнему поколению моряков-каспийцев образцы высокой воинской доблести, веры и самоотверженного служения Родине. Как говорил народный поэт Дагестана Расул Гамзатов, вспоминая Героя Советского Союза, подводника Магомеда Гаджиева: «В море уходят смелые, но не все возвращаются».

И в наши нелегкие дни военные корабли под овеянным славой Андреевским флагом достойно отвечают на новые вызовы, вносят значимый вклад в защиту национальных интересов страны на Украине, демонстрируя блестящую выучку, оперативность, дисциплину.

Уверен, что Военно-Морской Флот и впредь будет оставаться гордостью России.

Желаю вам крепкого здоровья, успешной службы, спокойного моря и мирного неба над головой.

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