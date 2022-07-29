Депутат Госдумы РФ Джамаладин Гасанов с рабочим визитом побывал в Ахтынском районе

По прибытию в муниципалитет парламентарий в сопровождении заместителя главы МР «Ахтынский район» Роберта Гамзаева посетил новую школе на 120 ученических мест, ознакомился с ходом и качеством её строительства.

Далее делегация посетила школу на 400 ученических мест в с. Луткун. В образовательном учреждении они осмотрел качество выполненных работ в спортивном и актовом залах, медицинских кабинетах и учебных классах.

«… Я и мои коллеги по парламенту, будем уделять особое внимание тому, как на местах реализуется инициатива партии «Единая Россия» способствующая скорейшей реализации поручения Президента России В.В. Путина по ликвидации трехсменного режима обучения в школах. Мы готовы помочь в решении проблем, которые возникают в этом процессе…»

Руководитель подрядной организации Суфьян Манатилов сообщил, что образовательное учреждение готово к сдаче в эксплуатацию. На данный момент оформляется разрешительная документация.

Тут же, в одном из кабинетов школы Джамаладин Гасанов провёл встречу с активом района и попросил озвучить самые злободневные проблемы.

В первую очередь депутат Госдумы выслушал обращения глав сельских поселений и руководителей образовательных учреждений.

С просьбой помочь получить школьный автобус с максимально возможным количеством мест к Джамаладину Гасанову обратился директор Луткунской школы Эльдар Ахмедов. Он отметил, что новая Луткунская школа на 400 ученических мест находится на окраине села, из-за чего детям будет проблематично добираться до нового учебного заведения. В связи с этим, школе будет необходим новый автобус.

В свою очередь глава сельского поселения Джаба Багир Забитов пожаловался на бездействие ГКУ «Дагестанавтодор» по отношению к обслуживанию автомобильной дороги регионального значения «подъезд к с. Джаба от автомобильной дороги Магарамкент-Ахты-Рутул», протяжённостью 9 км. Каждый раз после выпадения осадков дорога размывается, образуя продольные каналы разной глубины, затрудняя тем самым автомобильное движение.

Багир Забитов отметил, что с развитием туризма в Дагестане, количество проезжающего транспорта по данной дороге увеличилось, так как по данной дороге проложен туристический маршрут на вершину горы Шалбуздаг с западного склона. У этого популярного маршрута практически нет никакой инфраструктуры, которая могла бы обеспечить самые минимальные условия для огромного потока туристов. Для обеспечения безопасности дорожного движения и комфортных условий участникам движения и жителям с. Джаба, глава сельского поселения попросил оказать содействие в ремонте данной автомобильной дороги.

После встречи с активом был организован прием граждан. К депутату обратились жители муниципалитета по личным вопросам. Одна из них жительница с. Ахты, многодетная мать, Гамзатова Замира Алимурадовна, обратилась с просьбой помочь ей с трудоустройством в местную школу. На приеме жителями озвучивались просьбы по газификации, строительству и ремонту дорог и многие другие вопросы.

По итогам приёма все обращения взяты под личный контроль, и по ним будут приняты соответствующие меры.