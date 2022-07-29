Торжественная встреча командиров отрядов боевых кораблей пройдет в пункте базирования 106-й бригады надводных кораблей. Ключевая задача визита — участие в праздновании Дня Военно-Морского Флота РФ.
В военно-морском параде кораблей в городе Каспийске поучаствуют 26 боевых кораблей, 15 судов обеспечения и 4 летательных аппарата Каспийской флотилии, а также 4 боевых корабля ВМС иностранных государств и более 100 человек из состава экипажей приплывших кораблей.
В процессе совместной работы пройдут культурно-досуговые и спортивные мероприятия личного состава экипажей боевых кораблей в Махачкале и Дербенте.
Все плановые мероприятия будут идти с соблюдением профилактических мер по нераспространению COVID-19.