ЗАМАНА - В пункт базирования «Махачкала» с дружественным визитом зайдут два отряда боевых кораблей ВМС Ирана и Азербайджана

В пункт базирования «Махачкала» с дружественным визитом зайдут два отряда боевых кораблей ВМС Ирана и Азербайджана

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29 июля, 2022. Пятница 15:51
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В пункт базирования «Махачкала» с дружественным визитом зайдут два отряда боевых кораблей ВМС Ирана и Азербайджана

В первый раз за время базирования соединений и воинских частей Каспийской флотилии в новом пункте дислокации с 2020 года одновременно 2 отряда боевых кораблей ВМС Исламской Республики Иран и Азербайджанской Республики зайдут с дружественным визитом в пункт базирования «Махачкала».

В пункт базирования «Махачкала» с дружественным визитом зайдут два отряда боевых кораблей ВМС Ирана и Азербайджана
Общество

Торжественная встреча командиров отрядов боевых кораблей пройдет в пункте базирования 106-й бригады надводных кораблей. Ключевая задача визита — участие в праздновании Дня Военно-Морского Флота РФ.

В военно-морском параде кораблей в городе Каспийске поучаствуют 26 боевых кораблей, 15 судов обеспечения и 4 летательных аппарата Каспийской флотилии, а также 4 боевых корабля ВМС иностранных государств и более 100 человек из состава экипажей приплывших кораблей.

В процессе совместной работы пройдут культурно-досуговые и спортивные мероприятия личного состава экипажей боевых кораблей в Махачкале и Дербенте.

Все плановые мероприятия будут идти с соблюдением профилактических мер по нераспространению COVID-19.

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