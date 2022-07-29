«К сожалению, в скорбный список попали ваши, а если позволите сказать и наши, родные. Дагестанцы в Украине борются не с отдельными группировками, а с международной агрессией, которая могла бы перейти на территорию нашей страны. Они защищают не только Россию, но и весь мир от нацизма. Наши парни сражаются на полях беззаветно, понимая, что защита отечества – долг каждого россиянина, мужчины, горца», – высказался руководитель региона. Подробнее материал можно прочитать тут.