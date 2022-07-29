Выразив искренние соболезнования семьям погибших, Сергей Меликов подчеркнул, что все они являются настоящими героями, которые отдали жизни за независимость своей родины.
Сергей Меликов: «Наши ребята понимают, что защита родины – долг каждого гражданина, мужчины, горца»
- Автор Дарья
- 29 июля, 2022. Пятница 13:44
Руководитель РД Сергей Меликов вчера, 28 июля, провел встречу с родственниками дагестанцев, погибших при исполнении боевых задач в Украине. До начала встречи глава региона возложил цветы к портретам героев республики и почтил их память минутой молчания.
«К сожалению, в скорбный список попали ваши, а если позволите сказать и наши, родные. Дагестанцы в Украине борются не с отдельными группировками, а с международной агрессией, которая могла бы перейти на территорию нашей страны. Они защищают не только Россию, но и весь мир от нацизма. Наши парни сражаются на полях беззаветно, понимая, что защита отечества – долг каждого россиянина, мужчины, горца», – высказался руководитель региона. Подробнее материал можно прочитать тут.
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