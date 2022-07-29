ЗАМАНА - В Буйнакском районе Дагестана идет сбор персика

В Буйнакском районе Дагестана идет сбор персика

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29 июля, 2022. Пятница 10:27
riadagestan.ru|||
В Буйнакском районе Дагестана идет сбор персика

В персиковых садах села Чиркей Буйнакского района Дагестана в самом разгаре идет уборочный сезон, информирует Минсельхоз республики. 

В Буйнакском районе Дагестана идет сбор персика
Общество

«Плодовых насаждений в селе крайне много, одни лишь персиковые сады занимают около 300 гектаров. В большей степени здесь возделывают разнообразные сорта персика. Самый популярный сорт – “Золотой юбилей”. Часто покупают и местный сорт “Хаджимикир”, который чиркейцы называют “королём персикового сада”. Плоды у этого персикового дерева крупные и мясистые, сладкие с приятной кислинкой», – заявляет пресс-служба. Уточняют, что в урожайную пору в Чиркей отправляются оптовые торговцы из разных городов региона и других субъектов России.

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