В Буйнакском районе Дагестана идет сбор персика

«Плодовых насаждений в селе крайне много, одни лишь персиковые сады занимают около 300 гектаров. В большей степени здесь возделывают разнообразные сорта персика. Самый популярный сорт – “Золотой юбилей”. Часто покупают и местный сорт “Хаджимикир”, который чиркейцы называют “королём персикового сада”. Плоды у этого персикового дерева крупные и мясистые, сладкие с приятной кислинкой», – заявляет пресс-служба. Уточняют, что в урожайную пору в Чиркей отправляются оптовые торговцы из разных городов региона и других субъектов России.