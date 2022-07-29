Общий размер грантов составит 1 миллион рублей. По результатам конкурса будут выбраны 5 грантов-победителей, которые получат по 200 000 рублей.
Стоит уточнить, что поучаствовать могут общественные, некоммерческие сообщества и движения, зарегистрированные на территории России и осуществляющие свою деятельность в Дагестане.
Проектные заявки с приложением копии документа, удостоверяющего личность, нужно отправить до 12 августа 2022 года или на электронный адрес Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..