ЗАМАНА - Минмолодежи РД продолжает прием заявок на участие в грантовом конкурсе

Минмолодежи РД продолжает прием заявок на участие в грантовом конкурсе

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29 июля, 2022. Пятница 09:49
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Минмолодежи РД продолжает прием заявок на участие в грантовом конкурсе

Минмолодежи региона продолжает принимать заявки на участие в конкурсе грантовой поддержки проектов, направленных на профилактику идеологии экстремизма и терроризма, информирует пресс-служба ведомства.

Минмолодежи РД продолжает прием заявок на участие в грантовом конкурсе
Общество

Общий размер грантов составит 1 миллион рублей. По результатам конкурса будут выбраны 5 грантов-победителей, которые получат по 200 000 рублей.

Стоит уточнить, что поучаствовать могут общественные, некоммерческие сообщества и движения, зарегистрированные на территории России и осуществляющие свою деятельность в Дагестане.

Проектные заявки с приложением копии документа, удостоверяющего личность, нужно отправить до 12 августа 2022 года или на электронный адрес Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..

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