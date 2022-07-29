Минмолодежи РД продолжает прием заявок на участие в грантовом конкурсе

Минмолодежи региона продолжает принимать заявки на участие в конкурсе грантовой поддержки проектов, направленных на профилактику идеологии экстремизма и терроризма, информирует пресс-служба ведомства.

Общий размер грантов составит 1 миллион рублей. По результатам конкурса будут выбраны 5 грантов-победителей, которые получат по 200 000 рублей.

Стоит уточнить, что поучаствовать могут общественные, некоммерческие сообщества и движения, зарегистрированные на территории России и осуществляющие свою деятельность в Дагестане.

Проектные заявки с приложением копии документа, удостоверяющего личность, нужно отправить до 12 августа 2022 года или на электронный адрес Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .