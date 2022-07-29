Почти 80 км федеральных дорог к Махачкале и Дербенту расширят до 4-х полос к 2024 году

Росавтодор увеличит до 4 полос почти 80 километров федеральных дорог в Дагестане, ведущих к туристическим городам Махачкале и Дербенту, в ближайшие 2 года, информирует ТАСС, ссылаясь на сайт федерального дорожного агентства.

"Быстрыми темпами продвигается капремонт федеральной трассы Р-217 на отрезке Хасавюрт - Махачкала и на пути из Каспийска в Дербент. До конца следующего года будут открыты отрезки трассы "Кавказ" общей протяженностью 46 км. Это участки трассы под городами Хасавюрт протяженностью 3 км и Избербаш протяженностью 14 км, отрезки Учкент - Коркмаскала (16 км) и Джемикент - Мамедкала (13 км). А в 2024-м движение по 4-м полосам откроют на 31 км: от Эндирея до Старого Бавтугая (15 км) и на отрезке Каякент - Дружба (16 км)", — заявляет источник агентства.

По сведениям ведомства, для жителей прилегающих к федеральной дороге сел и городов обеспечат пешеходную среду. Эксперты переделают линии электроосвещения, разместят автобусные остановки, а также построят пешеходные дорожки и тротуары. На всем протяжении участков капитального ремонта устроят осевое ограждение для исключения самого опасного вида аварий - лобовых столкновений. На участках разместят краевое ограждение, новые дорожные знаки и нанесут горизонтальную разметку из термопластика с высоким показателем светоотражения.

Уточняют, что увеличение трассы приведет к уменьшению времени в дороге в 2 раза, оперативной доставке грузов и повышению уровня транспортной безопасности в пробках.