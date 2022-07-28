22 и 23 августа в Махачкале пройдет один из крупнейших региональных интернет-форумов, посвященный вопросам цифровизации экономики и государственного управления — VII Российский Интернет-форум «Кавказ» (РИФ.Кавказ)

Мероприятие станет местом для идей по формированию комфортной среды с целью взращивания в регионе собственных IT-кадров, предложений по реализации мер по подготовке новых специальностей в интернет-отрасли, а также предложений по переподготовке государственных работников в сфере информационных технологий. Дабы узнать о перспективах трудоустройства и будущих возможностях в IT-сфере, форум каждый год посещает большое число молодых людей.

Зарегистрироваться на форум можно здесь.

Подробнее о мероприятии можно прочитать на сайте.