ЗАМАНА - 22 и 23 августа в Махачкале пройдет один из крупнейших региональных интернет-форумов, посвященный вопросам цифровизации экономики и государственного управления — VII Российский Интернет-форум «Кавказ» (РИФ.Кавказ)

22 и 23 августа в Махачкале пройдет один из крупнейших региональных интернет-форумов, посвященный вопросам цифровизации экономики и государственного управления — VII Российский Интернет-форум «Кавказ» (РИФ.Кавказ)

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28 июля, 2022. Четверг 16:47
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22 и 23 августа в Махачкале пройдет один из крупнейших региональных интернет-форумов, посвященный вопросам цифровизации экономики и государственного управления — VII Российский Интернет-форум «Кавказ» (РИФ.Кавказ)

Форум пройдет на базе Научно-оздоровительного комплекса «Журавли». Организатор — Министерство цифрового развития Республики Дагестан. 

22 и 23 августа в Махачкале пройдет один из крупнейших региональных интернет-форумов, посвященный вопросам цифровизации экономики и государственного управления — VII Российский Интернет-форум «Кавказ» (РИФ.Кавказ)
Общество

Мероприятие станет местом для идей по формированию комфортной среды с целью взращивания в регионе собственных IT-кадров, предложений по реализации мер по подготовке новых специальностей в интернет-отрасли, а также предложений по переподготовке государственных работников в сфере информационных технологий. Дабы узнать о перспективах трудоустройства и будущих возможностях в IT-сфере, форум каждый год посещает большое число молодых людей.

Зарегистрироваться на форум можно здесь.

Подробнее о мероприятии можно прочитать на сайте.

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