Дагестан участвует в полуфинале конкурса «Флагманы образования. Муниципалитет»

2-й этап очного полуфинала Всероссийского профессионального конкурса «Флагманы образования. Муниципалитет» президентской платформы «Россия – страна возможностей» проходит в Москве. В нем участвуют жители Кизилюрта и Махачкалы.

Конкурс создан для выявления и поддержки талантливых представителей муниципальных органов управления образованием, которые имеют лидерские качества и высокий уровень профессионализма.

1-й этап полуфинала для конкурсантов проходил в Москве с 19 по 21 июля.

«В полуфинал вышли лучшие представители муниципальных систем образования, которым предстоит решить сложные задачи в рамках полуфинальных мероприятий и сразиться за звание «Лучшая управленческая команда в области образования». Уверен, что идеи, предложенные участниками конкурса, найдут свое отражение в конкретных инициативах на местах и окажут благотворное влияние на всю систему образования», – высказался первый заместитель главы Минпросвещения России Александр Бугаев.

2-й этап полуфинала начался 26 июля и завершится 29.