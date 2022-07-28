Конкурс создан для выявления и поддержки талантливых представителей муниципальных органов управления образованием, которые имеют лидерские качества и высокий уровень профессионализма.
1-й этап полуфинала для конкурсантов проходил в Москве с 19 по 21 июля.
«В полуфинал вышли лучшие представители муниципальных систем образования, которым предстоит решить сложные задачи в рамках полуфинальных мероприятий и сразиться за звание «Лучшая управленческая команда в области образования». Уверен, что идеи, предложенные участниками конкурса, найдут свое отражение в конкретных инициативах на местах и окажут благотворное влияние на всю систему образования», – высказался первый заместитель главы Минпросвещения России Александр Бугаев.
2-й этап полуфинала начался 26 июля и завершится 29.