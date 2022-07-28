В Унцукульском районе Дагестана завершилось строительство автомобильной дороги

В рамках реализации госпрограммы Минтранспорта региона завершилось строительство автодороги Унцукуль – Моксох на участке км 0 – км 2.

Автодорога связала по кратчайшему маршруту села Моксох и Харачи Унцукульского района, обеспечивая транспортные связи с районным центром и другими районами субъекта.

«Протяженность нового участка дороги составляет 2,94 километра. Строительство позволило обойти оползневой участок с узким серпантином, который не соответствует требованиям безопасности», – заявляет пресс-служба ведомства.

Уточняют, что новая дорога строилась по правилам V-й технической категории, ширина проезжей части составляет 4,5 м, ширина обочин – 1 м с покрытием из песчано-гравийной смеси серповидного профиля.