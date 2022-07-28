«Россети Северный Кавказ» и МФЦ РД осуществляют совместную работу в интересах потребителей электроэнергии

Представители ПАО «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго» и Многофункционального центра (МФЦ) организовали совместное рабочее собрание на тему технологического присоединения потребителей к электрическим сетям в Дагестане, информирует пресс-служба корпорации.

Стоит напомнить, что в начале лета 2022 года филиал большой энергокомпании подписал с многофункциональным центром договор, согласно которому МФЦ будет проводить прием заявок на открытие лицевых счетов для физических лиц и заключение договоров энергоснабжения для юридических лиц.

Специалисты ознакомили сотрудников МФЦ с алгоритмом занесения заявок, обработки персональных сведений, сроками осуществления технологического присоединения.

«Было озвучено, что подать заявку можно через сайт электросетевых услуг “ПОРТАЛ-ТП.РФ” на портале “Россети Северный Кавказ”. Там же легко узнать статус заявки, стоимость и порядок техприсоединения, а также найти дополнительные услуги для населения и бизнеса, среди которых, например, подача заявок на переустройство электросетевых объектов», – заявляет источник.