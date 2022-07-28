ЗАМАНА - «Россети Северный Кавказ» и МФЦ РД осуществляют совместную работу в интересах потребителей электроэнергии

«Россети Северный Кавказ» и МФЦ РД осуществляют совместную работу в интересах потребителей электроэнергии

Автор
28 июля, 2022. Четверг 14:46
|||
«Россети Северный Кавказ» и МФЦ РД осуществляют совместную работу в интересах потребителей электроэнергии

Представители ПАО «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго» и Многофункционального центра (МФЦ) организовали совместное рабочее собрание на тему технологического присоединения потребителей к электрическим сетям в Дагестане, информирует пресс-служба корпорации.

«Россети Северный Кавказ» и МФЦ РД осуществляют совместную работу в интересах потребителей электроэнергии
Общество

Стоит напомнить, что в начале лета 2022 года филиал большой энергокомпании подписал с многофункциональным центром договор, согласно которому МФЦ будет проводить прием заявок на открытие лицевых счетов для физических лиц и заключение договоров энергоснабжения для юридических лиц.

Специалисты ознакомили сотрудников МФЦ с алгоритмом занесения заявок, обработки персональных сведений, сроками осуществления технологического присоединения.

«Было озвучено, что подать заявку можно через сайт электросетевых услуг “ПОРТАЛ-ТП.РФ” на портале “Россети Северный Кавказ”. Там же легко узнать статус заявки, стоимость и порядок техприсоединения, а также найти дополнительные услуги для населения и бизнеса, среди которых,  например, подача заявок на переустройство электросетевых объектов», – заявляет источник.

Прочитано 23 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top