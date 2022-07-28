Педагог из Дагестана принял участие в Летней школе «Учитель года»

В Северной Осетии прошла XX Всероссийская Летняя школа «Учитель года», в которой поучаствовали более 120 учителей из 26 субъектов России, в том числе из Дагестана. Среди них были победители и лауреаты Всероссийского конкурса «Учитель года» разных периодов.

На высокогорной базе «Комы-Арт» для участников обеспечили предметные и метапредметные площадки. Спикеры в интерактивной форме проводили свои мастер-классы и делились историями.

От Дагестана приехал финалист Всероссийского конкурса «Учитель года-2019», учитель географии школы №14 города Махачкалы Ильдар Хусаинов. Он впервые участвует в работе Всероссийской Летней школы «Учитель года».

«Учителя из 26 субъектов России собрались, дабы показать свой опыт молодым педагогам Северной Осетии-Алании. Это своего рода образовательный интенсив, где проходят различные мастер-классы, полевые практики, педагогические мастерские, а также интеллектуальные и спортивные состязания», – высказался Ильдар Хусаинов.