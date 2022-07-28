В сопровождении правительственной делегации премьер побывал в мемориальном комплексе «Белые журавли», который планируется отремонтировать.

После его осмотра прошло собрание, где Абдулмуслимов озвучил, что в 2023 году в регионе пройдут большие праздничные и культурно-массовые мероприятия, посвященные празднованию 100-летия со дня рождения великого дагестанского поэта, общественного и политического деятеля Расула Гамзатова. Есть соответствующее постановление президента России Владимира Путина о праздновании юбилея.

«Это крайне важное для региона и всей России событие, необходимо серьезно отнестись к вопросам его проведения. В целях подготовки к указанным мероприятиям руководителем РД Сергеем Меликовым поручено провести реконструкцию мемориального комплекса «Белые журавли» и благоустроить его прилегающую территорию», — высказался премьер.