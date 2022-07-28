ЗАМАНА - Мемориальный комплекс «Белые журавли» в Хунзахском районе обновят к празднованию 100-летия Расула Гамзатова

Мемориальный комплекс «Белые журавли» в Хунзахском районе обновят к празднованию 100-летия Расула Гамзатова

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28 июля, 2022. Четверг 09:51
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Мемориальный комплекс «Белые журавли» в Хунзахском районе обновят к празднованию 100-летия Расула Гамзатова
Вчера, 27 июля, премьер-министр РД Абдулмуслим Абдулмуслимов по поручению руководителя региона Сергея Меликова провел выездное собрание в Хунзахском районе на тему подготовки мемориального комплекса «Белые журавли» к празднованию 100-летия со дня рождения классика Расула Гамзатова.
Мемориальный комплекс «Белые журавли» в Хунзахском районе обновят к празднованию 100-летия Расула Гамзатова
Общество

В сопровождении правительственной делегации премьер побывал в мемориальном комплексе «Белые журавли», который планируется отремонтировать.

После его осмотра прошло собрание, где Абдулмуслимов озвучил, что в 2023 году в регионе пройдут большие праздничные и культурно-массовые мероприятия, посвященные празднованию 100-летия со дня рождения великого дагестанского поэта, общественного и политического деятеля Расула Гамзатова. Есть соответствующее постановление президента России Владимира Путина о праздновании юбилея.

«Это крайне важное для региона и всей России событие, необходимо серьезно отнестись к вопросам его проведения. В целях подготовки к указанным мероприятиям руководителем РД Сергеем Меликовым поручено провести реконструкцию мемориального комплекса «Белые журавли» и благоустроить его прилегающую территорию», — высказался премьер.

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