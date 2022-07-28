ЗАМАНА - Премьер-министр РД почтил память уроженцев Хунзахского района, погибших в ходе СВО на Украине

Премьер-министр РД почтил память уроженцев Хунзахского района, погибших в ходе СВО на Украине

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28 июля, 2022. Четверг 09:27
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Премьер-министр РД почтил память уроженцев Хунзахского района, погибших в ходе СВО на Украине
Премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов вчера, 27 июля, совершил рабочий визит в Хунзахский район.
Премьер-министр РД почтил память уроженцев Хунзахского района, погибших в ходе СВО на Украине
Общество

Там он почтил память шести уроженцев Хунзахского района, ушедших из жизни в ходе специальной военной операции на территории Украины.

Абдулмуслимов возложил цветы к портретам военнослужащих и почтил их память минутой молчания.

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