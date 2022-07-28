Там он почтил память шести уроженцев Хунзахского района, ушедших из жизни в ходе специальной военной операции на территории Украины.
Абдулмуслимов возложил цветы к портретам военнослужащих и почтил их память минутой молчания.
Там он почтил память шести уроженцев Хунзахского района, ушедших из жизни в ходе специальной военной операции на территории Украины.
Абдулмуслимов возложил цветы к портретам военнослужащих и почтил их память минутой молчания.
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