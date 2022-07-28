Новый аппарат «SpyGlass DS» совсем недавно появился в ведущих клиниках планеты, а теперь такая методика существует и в Дагестане. С применением подобной эндоскопической технологии хирурги Республиканской клинической больницы №2 смогут проводить максимально точную диагностику и щадящее для организма лечение заболеваний желчевыводящих путей и поджелудочной железы, а также других патологий, где возможен доступ эндоскопа. Первые пациенты Региональной клинической больницы №2 уже смогли пройти сверхточную диагностику, при необходимости с дальнейшим дроблением камней и безопасным излечением. Как уточняет ведомство, подобный щадящий метод особенно важен для пенсионеров.
Технологию малоинвазивных операций для удаления камней желчевыводящих путей внедрили в Дагестане
- Автор Дарья
- 28 июля, 2022. Четверг 09:06
В Региональной клинической больнице №2 внедрили уникальную технологию малоинвазивных операций для удаления конкрементов (камней) желчевыводящих путей, информирует пресс-служба министерства здравоохранения региона.
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