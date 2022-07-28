ЗАМАНА - Премьер-министр РД поручил усилить меры безопасности на туристических объектах в Хунзахском районе

Премьер-министр РД поручил усилить меры безопасности на туристических объектах в Хунзахском районе

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28 июля, 2022. Четверг 01:02
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Премьер-министр РД поручил усилить меры безопасности на туристических объектах в Хунзахском районе
Премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов вчера, 27 июля, по поручению руководителя региона Сергея Меликова посетил Цолотлинский каньон в Хунзахском районе.
Премьер-министр РД поручил усилить меры безопасности на туристических объектах в Хунзахском районе
Общество

На минувшей неделе там случилась трагедия, в обрыв упал автомобиль с семьей из Оренбургской области.

Премьер раскритиковал работу администрации Хунзахского района по обеспечению безопасности на туристическом объекте и призвал принять соответствующие меры. 

«Если не обеспечим безопасность гостей, то о каком туризме может идти речь? Предупреждающие знаки должны быть заметными»,- высказался Абдулмуслимов.

Он порекомендовал руководству муниципалитета обеспечить размещение заграждения по линии обрыва, установить предупреждающие знаки, а также обеспечить организованные смотровые площадки.

Как заявил руководитель района Нурмагомед Задиев, там запланирована установка ограждения длиной 600 метров.

Также премьер призвал привлечь участковых полиции для контроля за безопасностью туристов до того, как будут размещены ограждения и будет благоустроена территория.

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