Благотворительная акция «Соберем детей в школу» проходит в Дагестане

Ежегодная благотворительная акция «Соберём детей в школу» стартовала в Дагестане.

Акция проводится для привлечения внимания граждан к проблемам малоимущих семей и оказания помощи детям.

«Более 2000 сирот и детей Дагестана из малоимущих семей ждут помощи. Данная акция позволит приобрести для них одежду, обувь, портфели и школьные принадлежности. Форма помощи разная: сертификат в магазин, перевод средств или покупка одежды, или канцтоваров», – уточняет организатор акции Сефижат Магомедрасулова.

Стоит заметить, что каждый желающий может лично выбрать муниципалитет и социальную категорию детей.