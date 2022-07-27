ЗАМАНА - Благотворительная акция «Соберем детей в школу» проходит в Дагестане

Благотворительная акция «Соберем детей в школу» проходит в Дагестане

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27 июля, 2022. Среда 14:51
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Благотворительная акция «Соберем детей в школу» проходит в Дагестане

Ежегодная благотворительная акция «Соберём детей в школу» стартовала в Дагестане.

Благотворительная акция «Соберем детей в школу» проходит в Дагестане
Общество

Акция проводится для привлечения внимания граждан к проблемам малоимущих семей и оказания помощи детям.

«Более 2000 сирот и детей Дагестана из малоимущих семей ждут помощи. Данная акция позволит приобрести для них одежду, обувь, портфели и школьные принадлежности. Форма помощи разная: сертификат в магазин, перевод средств или покупка одежды, или канцтоваров», – уточняет организатор акции Сефижат Магомедрасулова.

Стоит заметить, что каждый желающий может лично выбрать муниципалитет и социальную категорию детей. 

 

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