Акция «Свеча памяти» прошла в Махачкале

В парке имени Ленинского Комсомола накануне провели акцию «Свеча памяти», приуроченную к 80-й годовщине начала Битвы за Кавказ в годы Великой Отечественной войны, информирует пресс-служба Минмолодежи региона.

В мероприятии поучаствовали глава Минмолодёжи Дагестана Камил Саидов, а также сотрудники общественных организаций региона и добровольцы. В рамках акции ее участники из 500 свечей выложили надпись: «Помним! 1942-1943».

«В этот день мы пришли почтить память наших героев, сражавшихся с врагом в сложное время. Это одно из переломных сражений ВОВ. Битва стала началом разгрома немецко-фашистского нашествия, освобождения нашей родины и всего мира от угрозы порабощения и истребления», – приводит пресс-служба и.о. директора ГБУ региона «ДагПатриотЦентр» Рамазана Магомедова.