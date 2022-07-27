В мероприятии поучаствовали глава Минмолодёжи Дагестана Камил Саидов, а также сотрудники общественных организаций региона и добровольцы. В рамках акции ее участники из 500 свечей выложили надпись: «Помним! 1942-1943».
«В этот день мы пришли почтить память наших героев, сражавшихся с врагом в сложное время. Это одно из переломных сражений ВОВ. Битва стала началом разгрома немецко-фашистского нашествия, освобождения нашей родины и всего мира от угрозы порабощения и истребления», – приводит пресс-служба и.о. директора ГБУ региона «ДагПатриотЦентр» Рамазана Магомедова.