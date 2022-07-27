Сельскохозяйственная ярмарка прошла в Новолакском районе региона

«Сельхозярмарку приурочили ко Дню Конституции Дагестана. Там фермеры получили возможность продать свою свежую и качественную продукцию нового урожая без посредников», – заявляет источник.

Уточняют, что с утра площадь села была заполнена местными жителями и гостями из других мест.

В ярмарке поучаствовали жители, имеющие ЛПХ, и сельхозтоваропроизводители. Жители села смогли закупиться: молочными и мясными продуктами, мёдом, кормом для скота и птиц. На прилавок были выставлены также фрукты и овощи, которые выращивались местными аграриями.