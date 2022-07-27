ЗАМАНА - Асият Алиева поучаствовала в открытии Дома культуры в селе Зидьян-Казмаляр

Асият Алиева поучаствовала в открытии Дома культуры в селе Зидьян-Казмаляр

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27 июля, 2022. Среда 09:14
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Асият Алиева поучаствовала в открытии Дома культуры в селе Зидьян-Казмаляр

В понедельник, 25 июля, в преддверии общенационального праздника - Дня Конституции Дагестана, в селе Зидьян-Казмаляр Дербентского района прошло открытие нового Дома культуры.

Асият Алиева поучаствовала в открытии Дома культуры в селе Зидьян-Казмаляр
Общество

Многофункциональный клуб вмещает 200 человек. Планируется, что он станет культурным центром, удобным местом проведения культурно-массовых, информационно-познавательных и развлекательных мероприятий. Новый Дом культуры будет развлекать жителей Дербентского района.  Клуб был возведен в селе Зидьян-Казмаляр в рамках национального проекта «Культура», а в рамках партийного проекта «Культура малой Родины» центр оснащен необходимой световой и звуковой техникой, инвентарем и офисной мебелью.

Асият Алиева, выступая на открытии от имени парламента региона и от себя лично, поздравила жителей населенного пункта и всех участников мероприятия с Днём Конституции Республики Дагестан.

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