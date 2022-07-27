Многофункциональный клуб вмещает 200 человек. Планируется, что он станет культурным центром, удобным местом проведения культурно-массовых, информационно-познавательных и развлекательных мероприятий. Новый Дом культуры будет развлекать жителей Дербентского района.
Клуб был возведен в селе Зидьян-Казмаляр в рамках национального проекта «Культура», а в рамках партийного проекта «Культура малой Родины» центр оснащен необходимой световой и звуковой техникой, инвентарем и офисной мебелью.
Асият Алиева, выступая на открытии от имени парламента региона и от себя лично, поздравила жителей населенного пункта и всех участников мероприятия с Днём Конституции Республики Дагестан.
Асият Алиева поучаствовала в открытии Дома культуры в селе Зидьян-Казмаляр
- Автор Дарья
- 27 июля, 2022. Среда 09:14
В понедельник, 25 июля, в преддверии общенационального праздника - Дня Конституции Дагестана, в селе Зидьян-Казмаляр Дербентского района прошло открытие нового Дома культуры.
Многофункциональный клуб вмещает 200 человек. Планируется, что он станет культурным центром, удобным местом проведения культурно-массовых, информационно-познавательных и развлекательных мероприятий. Новый Дом культуры будет развлекать жителей Дербентского района.
Клуб был возведен в селе Зидьян-Казмаляр в рамках национального проекта «Культура», а в рамках партийного проекта «Культура малой Родины» центр оснащен необходимой световой и звуковой техникой, инвентарем и офисной мебелью.
Последнее от Дарья
- Япония разработала солнечные панели с прозрачностью до 79%
- Арсен Рустамов занял пост руководителя территориального органа статистики по Дагестану
- Киноленту «Мстители: Династия Канга» снимет режиссёр «Шан-Чи»
- В Махачкалу с рабочим визитом прилетел посол ОАЭ в РФ
- В Махачкалу с рабочим визитом прилетел посол ОАЭ в РФ