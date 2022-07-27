Далее глава региона и посол ОАЭ в России побывали в санатории «Каспий», который находится на берегу Каспийского моря. На территории санатория посол увидел не только туристический потенциал региона, но и познакомился с республиканскими народными художественными промыслами. Ему представили богатство народных ремёсел горного края: табасаранские ковры, ботлихские папахи, кизлярские ножи и кайтагскую вышивку. Подробнее материал можно прочитать тут.