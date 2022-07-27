ЗАМАНА - В Махачкалу с рабочим визитом прилетел посол ОАЭ в РФ

В Махачкалу с рабочим визитом прилетел посол ОАЭ в РФ

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27 июля, 2022. Среда 02:07
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В Махачкалу с рабочим визитом прилетел посол ОАЭ в РФ

Вчера, 26 июля, руководитель РД Сергей Меликов встретил в аэропорту столицы региона посла ОАЭ в РФ Мохаммада Ахмада Аль-Джабера.

В Махачкалу с рабочим визитом прилетел посол ОАЭ в РФ
Общество

В рамках обзорной экскурсии по туристическим и рекреационным местам Дагестана Сергей Меликов показал Мохаммаду Ахмаду Аль-Джаберу одну из важнейших природных достопримечательностей республики – Сулакский каньон. 

Далее глава региона и посол ОАЭ в России побывали в санатории «Каспий», который находится на берегу Каспийского моря.  На территории санатория посол увидел не только туристический потенциал региона, но и познакомился с республиканскими народными художественными промыслами. Ему представили богатство народных ремёсел горного края: табасаранские ковры, ботлихские папахи, кизлярские ножи и кайтагскую вышивку. Подробнее материал можно прочитать тут.

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