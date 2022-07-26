В Дагестане состоялся показ военно-исторической реконструкции к 80-летию Битвы за Кавказ

«Благодарю вас за патриотическое воспитание, за то, что вы чтите память героев. Это особенно актуально в наши дни, когда мы снова боремся с фашизмом и уничтожаем его в самом зачатии. Большое вам человеческое спасибо!», — обратился к участникам мероприятия начальник Администрации Главы и Правительства РД Алексей Гасанов.

Перед стартом выставки прошла церемония возложения цветов к памятнику Воину-освободителю и минута молчания. Далее более 40 активистов и добровольцев в военной форме показали исторический эпизод сражения частей Красной Армии против немецко-фашистских войск в Битве за Кавказ.