ЗАМАНА - Дагестан стал одним из 3-х пилотных регионов, в котором создаются единые ресурсоснабжающие организации

Дагестан стал одним из 3-х пилотных регионов, в котором создаются единые ресурсоснабжающие организации

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26 июля, 2022. Вторник 19:26
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Дагестан стал одним из 3-х пилотных регионов, в котором создаются единые ресурсоснабжающие организации

Собрание оперштаба по обеспечению устойчивости развития экономики Дагестана с учетом западных санкций прошло вчера, 25 июля, под руководством премьер-министра региона Абдулмуслима Абдулмуслимова.

Дагестан стал одним из 3-х пилотных регионов, в котором создаются единые ресурсоснабжающие организации
Общество

Абдулмуслимов заслушал данные о ситуации в экономическом секторе, о ходе исполнения регионального бюджета республики и о реализации программы капитального ремонта школ.

Дагестан стал одним из 3-х пилотных субъектов, в котором будут созданы единые ресурсоснабжающие компании по программе развития СКФО

Предваряя ключевые вопросы повестки совещания, премьер озвучил, что приоритетной целью для руководства республики является обеспечение нормальных условий проживания дагестанцев, обеспечение их качественным водоснабжением и бесперебойным электро- и газоснабжением. Подробнее материал можно прочитать тут.

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