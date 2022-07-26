Поздравляю всех жителей региона с Днём Конституции Республики Дагестан!

26 июля - особая дата в истории нашей республики. Основной закон Дагестана — это прочная основа демократического развития республики, укрепления мира и согласия в обществе.

Сегодня, когда наша страна находится перед серьезными международными вызовами, мы чувствуем острую потребность в единстве.

Наша сплоченность, решимость отстаивать интересы своей родины - большой и малой - это залог того, что мы справимся со всеми политическими и экономическими вызовами, брошенными нашей стране.

А соблюдение конституционных норм, ответственный труд, единение власти и народа - это залог поступательного развития и процветания государства.

В этот праздничный день желаю всем землякам счастья, оптимизма, уверенности в своих силах и в завтрашнем дне, успехов во всех добрых начинаниях на благо республики и всей страны! Мира вам и согласия, крепкого здоровья и семейного благополучия!