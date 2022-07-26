Глава РД поздравил жителей региона с Днем Конституции Республики Дагестан

Поздравляю вас с Днем Конституции Республики Дагестан.

Ежегодно 26 июля мы празднуем годовщину принятия Основного закона республики, который закрепил государственное устройство Дагестана, придал правовую форму фундаментальным ценностям нашего общества, взял под защиту его самобытную культуру, традиции и языковые особенности, сохранил единство, мир и согласие в регионе.

Конституция принималась в непростых для республики условиях, когда выработать приемлемую для большинства граждан модель было крайне сложно. Но заложенные разработчиками конституционные идеи явились крепкой основой движения многонационального Дагестана к новым успехам и победам в составе России.

Несмотря на то, что одним из важнейших требований к законодательству, в целом, и к Конституции, в частности, является его стабильность, защищенность от конъюнктурных изменений, основной правовой документ должен соответствовать чаяниям народа, обеспечивать защиту прав и свобод человека, гарантировать развитие в нынешнем динамичном мире. Президент России Путин В.В справедливо подчеркнул, что «Конституция – это не застывший свод канонов, а живой, созвучный времени документ». Только так ее возможности могут быть реализованы на благо людей.

В самые сложные времена наши предки отстаивали интересы Родины. И сегодня мы гордимся нашей великой страной, которая не бросает своих людей в беде.

Уверен, что мудрый дагестанский народ при ощутимой поддержке федерального руководства сумеет добиться реализации конституционных положений, превратить Дагестан в процветающий, комфортный для жизни субъект Российской Федерации.

Успехов вам в созидательном труде, новых достижений, мира и благополучия.