ЗАМАНА - Абдулмуслим Абдулмуслимов раскритиковал состояние туристических объектов в посёлке Дубки и на Суласком каньоне

Абдулмуслим Абдулмуслимов раскритиковал состояние туристических объектов в посёлке Дубки и на Суласком каньоне

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26 июля, 2022. Вторник 11:23
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Абдулмуслим Абдулмуслимов раскритиковал состояние туристических объектов в посёлке Дубки и на Суласком каньоне
Вчера, 25 июля, на собрании оперштаба по обеспечению устойчивости развития экономики Дагестана с учетом западных санкций, которое прошло под руководством премьер-министра региона Абдулмуслима Абдулмуслимова, обсуждался вопрос обеспечения безопасности туристов.
Абдулмуслим Абдулмуслимов раскритиковал состояние туристических объектов в посёлке Дубки и на Суласком каньоне
Общество

Премьер высказался по поводу трагедии, которая случилась на минувшей неделе в Хунзахском районе, когда автомобиль сорвался с обрыва, из-за чего погибла семья с детьми.

Абдулмуслимов призвал всех руководителей муниципальных образований посещать места скопления гостей региона, организовать там стоянки и разместить предупредительные знаки.

«Уважаемые лидеры муниципальных образований! Последняя трагедия, произошедшая в Хунзахском районе…у меня просто нет слов, это крайне неприятный случай. Я выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибшей семьи.

И обращаюсь ко всем руководителям муниципальных образований, вы, пожалуйста, выходите со своих кабинетов, посещайте эти места, где бывают наши гости, посмотрите, какие там есть стоянки», — озвучил он. Подробнее материал можно прочитать тут.

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