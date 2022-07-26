Премьер высказался по поводу трагедии, которая случилась на минувшей неделе в Хунзахском районе, когда автомобиль сорвался с обрыва, из-за чего погибла семья с детьми.
Абдулмуслим Абдулмуслимов раскритиковал состояние туристических объектов в посёлке Дубки и на Суласком каньоне
- Автор Дарья
- 26 июля, 2022. Вторник 11:23
Абдулмуслимов призвал всех руководителей муниципальных образований посещать места скопления гостей региона, организовать там стоянки и разместить предупредительные знаки.
«Уважаемые лидеры муниципальных образований! Последняя трагедия, произошедшая в Хунзахском районе…у меня просто нет слов, это крайне неприятный случай. Я выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибшей семьи.
И обращаюсь ко всем руководителям муниципальных образований, вы, пожалуйста, выходите со своих кабинетов, посещайте эти места, где бывают наши гости, посмотрите, какие там есть стоянки», — озвучил он. Подробнее материал можно прочитать тут.
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