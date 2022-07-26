Вчера, 25 июля, на собрании оперштаба по обеспечению устойчивости развития экономики Дагестана с учетом западных санкций, которое прошло под руководством премьер-министра региона Абдулмуслима Абдулмуслимова, обсуждался вопрос обеспечения безопасности туристов.

Вчера, 25 июля, на собрании оперштаба по обеспечению устойчивости развития экономики Дагестана с учетом западных санкций, которое прошло под руководством премьер-министра региона Абдулмуслима Абдулмуслимова, обсуждался вопрос обеспечения безопасности туристов.

Премьер высказался по поводу трагедии, которая случилась на минувшей неделе в Хунзахском районе, когда автомобиль сорвался с обрыва, из-за чего погибла семья с детьми.

Абдулмуслимов призвал всех руководителей муниципальных образований посещать места скопления гостей региона, организовать там стоянки и разместить предупредительные знаки.

«Уважаемые лидеры муниципальных образований! Последняя трагедия, произошедшая в Хунзахском районе…у меня просто нет слов, это крайне неприятный случай. Я выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибшей семьи.

И обращаюсь ко всем руководителям муниципальных образований, вы, пожалуйста, выходите со своих кабинетов, посещайте эти места, где бывают наши гости, посмотрите, какие там есть стоянки», — озвучил он. Подробнее материал можно прочитать тут.