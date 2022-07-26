ЗАМАНА - В Дагестан приехала новая спецтехника для вывоза мусора

В Дагестан приехала новая спецтехника для вывоза мусора

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26 июля, 2022. Вторник 10:17
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В Дагестан приехала новая спецтехника для вывоза мусора
Вчера, 25 июля, премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов поучаствовал в приемке новой специальной техники для вывоза мусора. Регион находится в процессе перехода на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами.
В Дагестан приехала новая спецтехника для вывоза мусора
Общество

В рамках ее реализации Правительством республики закуплена специальная техника – 14 мусоровозов, которые будут направлены региональным операторам.

На приобретение техники из регионального бюджета было потрачено более 116 млн рублей. Они переданы региональным операторам МАУ «Горсервис» и МБУ «Махачкала-1».

Как высказался премьер, в будущем планируется приобрести малогабаритную технику для коммунальных нужд высокогорных районов субъекта, куда большегрузный транспорт не способен доехать.

«Несмотря на все принимаемые меры, на данный момент в регионе остается проблема с обращением с твердыми коммунальными отходами, в частности, с вывозом и складированием мусора.

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