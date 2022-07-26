В рамках ее реализации Правительством республики закуплена специальная техника – 14 мусоровозов, которые будут направлены региональным операторам.

На приобретение техники из регионального бюджета было потрачено более 116 млн рублей. Они переданы региональным операторам МАУ «Горсервис» и МБУ «Махачкала-1».

Как высказался премьер, в будущем планируется приобрести малогабаритную технику для коммунальных нужд высокогорных районов субъекта, куда большегрузный транспорт не способен доехать.

«Несмотря на все принимаемые меры, на данный момент в регионе остается проблема с обращением с твердыми коммунальными отходами, в частности, с вывозом и складированием мусора.