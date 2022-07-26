По прибытию в регион для федерального министра ведомства провели презентацию проекта «Второй этап реконструкции аэропорта «Махачкала». Было озвучено, что международный аэропорт «Махачкала» - является самым южным аэропортом страны, а его пропускная способность на внутренних рейсах достигает 200 пассажиров в час, а в международных – 190 пас/час.
Валентину Иванову презентовали проект второго этапа реконструкции аэропорта Махачкалы
- Автор Дарья
- 26 июля, 2022. Вторник 09:12
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