ЗАМАНА - Валентину Иванову презентовали проект второго этапа реконструкции аэропорта Махачкалы

Валентину Иванову презентовали проект второго этапа реконструкции аэропорта Махачкалы

Автор
26 июля, 2022. Вторник 09:12
|||
Валентину Иванову презентовали проект второго этапа реконструкции аэропорта Махачкалы
Валентину Иванову представили проект 2-го этапа реконструкции аэропорта Махачкалы.
Валентину Иванову презентовали проект второго этапа реконструкции аэропорта Махачкалы
Общество

По прибытию в регион для федерального министра ведомства провели презентацию проекта «Второй этап реконструкции аэропорта «Махачкала». Было озвучено, что международный аэропорт «Махачкала» - является самым южным аэропортом страны, а его пропускная способность на внутренних рейсах достигает 200 пассажиров в час, а в международных – 190 пас/час.

В прошедшем году сдан в эксплуатацию новый терминал международных авиалиний общей площадью более 8 000 квадратных метров и пропускной способностью 190 человек в час. Подробнее материал можно прочитать тут.

Прочитано 26 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top