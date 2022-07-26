Республиканский перинатальный центр был возведен в рамках федеральной Программы развития перинатальных центров в стране, а работу начал в 2017 году. Стационар вмещает 120 коек акушерского стационара и 30 мест – отделения патологии новорожденных. Только в прошедшем году медики центра приняли 5336 родов. За прошлый год пролечили 7756 человек, а в консультативно-диагностическом отделении проконсультировали 2895 женщин и 2480 детей. Подробнее материал можно прочитать тут.
Руководитель Дагестана поручил проработать вопрос уменьшения налоговой нагрузки для социально важных объектов
- Автор Дарья
- 26 июля, 2022. Вторник 02:05
Вчера, 25 июля, руководитель РД Сергей Меликов посетил Республиканский перинатальный центр, в котором он узнал про возможности учреждения по оказанию высокотехнологичной врачебной помощи в сфере акушерства, гинекологии и неонтологии.
Меликов побывал в симуляционно-тренинговом кабинете, отделении реанимации новорожденных, отделении патологии новорожденных, кабинете телемедицины. Пояснения по всем моментам дал главврач Низам Османов.
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