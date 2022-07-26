Вчера, 25 июля, руководитель РД Сергей Меликов посетил Республиканский перинатальный центр, в котором он узнал про возможности учреждения по оказанию высокотехнологичной врачебной помощи в сфере акушерства, гинекологии и неонтологии.

Меликов побывал в симуляционно-тренинговом кабинете, отделении реанимации новорожденных, отделении патологии новорожденных, кабинете телемедицины. Пояснения по всем моментам дал главврач Низам Османов.