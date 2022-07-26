Глава РД встретился с замминистра транспорта РФ Валентином Ивановым

Вчера, 25 июля, руководитель РД Сергей Меликов провел встречу с заместителем главы Минтранспорта РФ Валентином Ивановым, который прилетел в республику по рабочим делам.

В рамках своего визита Валентин Иванов побывал на объектах дорожной инфраструктуры, ознакомился с возможностями развития транспортного потенциала региона и с процессом осуществления работ по реконструкции автомобильного пункта пропуска через государственную границу России «Яраг-Казмаляр».

Глава региона поблагодарил Валентина Иванова за приезд в регион и отметил важность развития транспортной инфраструктуры республики в условиях развития транспортного коридора «Север-Юг».

В ходе беседы было озвучено, что, кроме «Яраг-Казмаляр», реконструкции в ближайшие годы подвергнутся и другие пограничные переходы – «Ново-Филя» и «Тагиркент-Казмаляр». Подробнее материал можно прочитать тут.