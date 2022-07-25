Молодые россияне смогут получить выплату в 116 000 рублей за переезд ради карьеры

Министерство труда России создало программу субсидирования переезда молодых соискателей в 25 субъектов страны. Финансовую помощь в объеме 116,8 тысячи рублей в нынешнем году смогут получить граждане до 35 лет, которые желают сменить место жительства ради карьеры.

Как информирует ведомство, данная сумма покроет затраты на переезд и на проживание в первое время. При этом существует ряд условий: участником может стать человек, зарегистрированный в качестве безработного, в поиске работы и не менее года проживающий в трудоизбыточном субъекте, например, Дагестан, Алтай, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия-Алания, Тыва, Чечня.

Переехать по программе можно в следующие регионы страны: Бурятия, Коми, Хакассия, Забайкальский, Красноярский, Приморский, Хабаровский край, а также в Амурскую, Вологодскую, Иркутскую, Калининградскую, Кемеровскую, Ленинградскую, Магаданскую, Мурманскую, Новосибирскую, Омскую, Псковскую, Сахалинскую, Свердловскую, Тюменскую области, Еврейскую автономную область, Ханты-Мансийский, Чукотский, Ямало-Ненецкий автономные округа.