ЗАМАНА - Молодые россияне смогут получить выплату в 116 000 рублей за переезд ради карьеры

Молодые россияне смогут получить выплату в 116 000 рублей за переезд ради карьеры

Автор
25 июля, 2022. Понедельник 17:10
|||
Молодые россияне смогут получить выплату в 116 000 рублей за переезд ради карьеры

Министерство труда России создало программу субсидирования переезда молодых соискателей в 25 субъектов страны. Финансовую помощь в объеме 116,8 тысячи рублей в нынешнем году смогут получить граждане до 35 лет, которые желают сменить место жительства ради карьеры.

Молодые россияне смогут получить выплату в 116 000 рублей за переезд ради карьеры
Общество

Как информирует ведомство, данная сумма покроет затраты на переезд и на проживание в первое время. При этом существует ряд условий: участником может стать человек, зарегистрированный в качестве безработного, в поиске работы и не менее года проживающий в трудоизбыточном субъекте, например, Дагестан, Алтай, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия-Алания, Тыва, Чечня.

Переехать по программе можно в следующие регионы страны: Бурятия, Коми, Хакассия, Забайкальский, Красноярский, Приморский, Хабаровский край, а также в Амурскую, Вологодскую, Иркутскую, Калининградскую, Кемеровскую, Ленинградскую, Магаданскую, Мурманскую, Новосибирскую, Омскую, Псковскую, Сахалинскую, Свердловскую, Тюменскую области, Еврейскую автономную область, Ханты-Мансийский, Чукотский, Ямало-Ненецкий автономные округа.

Прочитано 26 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top