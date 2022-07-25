В Махачкале прошла конференция «Вклад народов Северного Кавказа в битву за Кавказ»

Автор Дарья |||

Сегодня, 25 июля, в 15:00 в конференц-зале «Дома дружбы» прошла конференция «Вклад народов Северного Кавказа в битву за Кавказ», приуроченная к 80-летию начала битвы за Кавказ в Великой Отечественной войне.