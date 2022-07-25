Организаторами мероприятия стали Миннац региона и республиканское отделение Российского военно-исторического общества. В работе конференции поучаствовали и выступили с докладами сотрудники органов государственной власти, научной сферы, общественных организаций и другие. Они обсудят важность исторического события, участие дагестанцев в битве за Кавказ и проблемы сохранения исторической памяти в сегодняшнем обществе.
В Махачкале прошла конференция «Вклад народов Северного Кавказа в битву за Кавказ»
- Автор Дарья
- 25 июля, 2022. Понедельник 16:51
Сегодня, 25 июля, в 15:00 в конференц-зале «Дома дружбы» прошла конференция «Вклад народов Северного Кавказа в битву за Кавказ», приуроченная к 80-летию начала битвы за Кавказ в Великой Отечественной войне.
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