В Махачкале пройдет фестиваль исторической реконструкции «Битва за Кавказ»

Сегодня, 25 июля, в 17:00 в парке имени Ленинского комсомола пройдет военно-историческая реконструкция с возложением цветов к памятнику Воину-освободителю, приуроченная к 80-летию начала Битвы за Кавказ.

Как рассказал начальник республиканского отделения «Поисковое движение России» в Дагестане, в фестивале участвуют около 40 активистов молодежных патриотических организаций, которые переоденутся в форму времен войны. «Фестиваль исторической реконструкции «Битва за Кавказ», в котором воссоздадут исторический эпизод боевых действий частей Красной Армии против немецко-фашистских войск в битве за Кавказ. Также мы собираемся поучаствовать в мероприятиях в Хасавюрте и в других субъектах нашей родины. Планируем побывать в Ярцевском районе Смоленской области, Родищинском районе и так далее», — высказался руководитель регионального отделения.

