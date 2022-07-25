Республиканский форум «Педагогический PROпуск.Учитель будущего» прошел в Дагестане

Третий региональный форум «Педагогический PROпуск.Учитель будущего» начал работу в Дагестанском институте развития образования. Он прошел в гибридном формате с онлайн-трансляцией и охватил более 300 учителей региона.

В мероприятии поучаствовал ректор ДИРО Гульнара Ахмедова, победители Всероссийского конкурса «Учитель года», сотрудники Дагестанской региональной общественной организации «Учитель года», менеджеры образовательных программ «Учитель будущего».

Глава Дагестанского института развития образования Гульнара Ахмедова поприветствовала собравшихся и пожелала им успехов в педагогической сфере.



В рамках мероприятия были проведены 5 тематических мастер-классов: «25 лет спустя», «Психология непонимания», «Три кита педагога 21 века», «50 оттенков. Невидимое и невыразимое» и «Все начинается с идеи». Спикерами форума были победители Всероссийского конкурса «Учитель года» Анна Эртель, Михаил Гурова, Екатерин Костылева, Олеся Петрова и региональные педагоги.