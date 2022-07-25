В махачкалинском Центре занятости состоят на учете 538 незанятых в трудовой области граждан. С января текущего года для безработных в учреждении организовано и проведено несколько тематических ярмарок вакансий. Так, прошла ярмарка вакансий для молодежи, в том числе выпускников профессиональных образовательных организаций Дагестана; межрегиональная ярмарка вакансий для дагестанцев, которые согласны трудоустроиться за пределами региона; ярмарка вакансий для подростков, испытывающих сложности в поиске работы; ярмарка выпускников – молодых экспертов.
На данный момент под руководством директора организации Заурбега Гаджиева нашли работу 613 человек.