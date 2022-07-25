Центр занятости города Махачкалы с января этого года трудоустроил более 600 безработных

В Центре занятости Махачкалы проходит ряд мероприятий в рамках оказания помощи в поиске работы безработным гражданам. Ключевая цель организации – максимальное поддержание уровня жизни россиян и усиление мер по социальной защите граждан, живущих без работы.

В махачкалинском Центре занятости состоят на учете 538 незанятых в трудовой области граждан. С января текущего года для безработных в учреждении организовано и проведено несколько тематических ярмарок вакансий. Так, прошла ярмарка вакансий для молодежи, в том числе выпускников профессиональных образовательных организаций Дагестана; межрегиональная ярмарка вакансий для дагестанцев, которые согласны трудоустроиться за пределами региона; ярмарка вакансий для подростков, испытывающих сложности в поиске работы; ярмарка выпускников – молодых экспертов.

На данный момент под руководством директора организации Заурбега Гаджиева нашли работу 613 человек.