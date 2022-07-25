Минцифры обновило сервис записи к врачу на Госуслугах в Республике Дагестан

Минцифры обновило сервис записи на прием к врачу на сайте Госуслуг в Дагестане. Дабы повысить эффективность работы сайта, был улучшен пользовательский сценарий. Сейчас в основе алгоритма записи лежит технология «витрины данных».

На основании сведений, представленных на «витрине данных» региональной медицинской информационной системы, Госуслуги определяют:

- поликлинику, к которой прикреплен человек;

- доступных врачей;

- свободные временные места для записи.

Данный механизм уменьшает число технических ошибок и повышает доступность сервиса.

Одним из плюсов внедряемого алгоритма станет реализация «конкурентной» записи к медику через различные источники (Госуслуги, региональные сайты, инфоматы, колл-центры и прочее).

В планах:

- календарь единых талонов на Госуслугах (с возможностью отмены независимо от источника записи);

- отображение временных слотов, которые доступны для записи только через регистратуру;

- запись к узкоспециализированным медикам по направлению;

- группировка талонов по специализации врача или медицинского учреждения.