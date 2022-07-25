На основании сведений, представленных на «витрине данных» региональной медицинской информационной системы, Госуслуги определяют:
- поликлинику, к которой прикреплен человек;
- доступных врачей;
- свободные временные места для записи.
Данный механизм уменьшает число технических ошибок и повышает доступность сервиса.
Одним из плюсов внедряемого алгоритма станет реализация «конкурентной» записи к медику через различные источники (Госуслуги, региональные сайты, инфоматы, колл-центры и прочее).
В планах:
- календарь единых талонов на Госуслугах (с возможностью отмены независимо от источника записи);
- отображение временных слотов, которые доступны для записи только через регистратуру;
- запись к узкоспециализированным медикам по направлению;
- группировка талонов по специализации врача или медицинского учреждения.