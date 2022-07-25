ЗАМАНА - Новая школа на 604 места строится в Махачкале по нацпроекту

Новая школа на 604 места строится в Махачкале по нацпроекту

Автор
25 июля, 2022. Понедельник 08:45
|||
Новая школа на 604 места строится в Махачкале по нацпроекту
В пятницу, 22 июля, премьер-министр РД Абдулмуслим Абдулмуслимов увидел ход строительства школы и детсада в Махачкале.
Новая школа на 604 места строится в Махачкале по нацпроекту
Общество

В начале они побывали на стройплощадке блока-пристройки к средней школе № 27 на 604 места по проспекту Имама Шамиля. Школа строится по нацпроекту «Образование», на возведение и полное оснащение учебного заведения выделено 506 млн рублей.

Как озвучил премьер, строительство школы в этом районе Махачкалы крайне важно. Так, существующей школе №27 на сегодняшний день приходится работать в 3 смены, принимая 1500 учеников. По этой причине блок-пристройка позволит ускорить процесс ликвидации «трехсменки».

«В общем и целом работы осуществляются на качественном уровне, но сроки, очевидно, будут изменены. На данный момент здесь работает 27 человек, считаем, что этого мало для такого крупного проекта. Необходимо посмотреть, как будет устроена система отопления. До декабря нужно завершить наружные работы, дабы в холодную погоду строители могли заниматься лишь внутренней отделкой и оснащением. Рекомендации и замечания мы сделали, поручения даны Минстрою региона совместно с администрацией Махачкалы», — высказался Абдулмуслимов.

Прочитано 19 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top