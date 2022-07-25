В начале они побывали на стройплощадке блока-пристройки к средней школе № 27 на 604 места по проспекту Имама Шамиля. Школа строится по нацпроекту «Образование», на возведение и полное оснащение учебного заведения выделено 506 млн рублей.

Как озвучил премьер, строительство школы в этом районе Махачкалы крайне важно. Так, существующей школе №27 на сегодняшний день приходится работать в 3 смены, принимая 1500 учеников. По этой причине блок-пристройка позволит ускорить процесс ликвидации «трехсменки».

«В общем и целом работы осуществляются на качественном уровне, но сроки, очевидно, будут изменены. На данный момент здесь работает 27 человек, считаем, что этого мало для такого крупного проекта. Необходимо посмотреть, как будет устроена система отопления. До декабря нужно завершить наружные работы, дабы в холодную погоду строители могли заниматься лишь внутренней отделкой и оснащением. Рекомендации и замечания мы сделали, поручения даны Минстрою региона совместно с администрацией Махачкалы», — высказался Абдулмуслимов.