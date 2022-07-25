ЗАМАНА - Дагестан направляет в Минпросвещения России заявку на проведение капремонта более 100 школ в 2023 году

Дагестан направляет в Минпросвещения России заявку на проведение капремонта более 100 школ в 2023 году

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25 июля, 2022. Понедельник 01:35
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Дагестан направляет в Минпросвещения России заявку на проведение капремонта более 100 школ в 2023 году
Дагестан отправит в министерство просвещения России заявку на осуществление капремонта в более 100 школах региона в рамках большой федеральной программы. Об этом в пятницу, 22 июля, проинформировал премьер-министр республики Абдулмуслим Абдулмуслимов, который побывал на местах строительства социальных учреждений в Махачкале.
Дагестан направляет в Минпросвещения России заявку на проведение капремонта более 100 школ в 2023 году
Общество

«На данный момент подготовлена заявка на ремонт школ на 2023-2024 годы, Дагестан заявляется в Минпросвещения страны на проведение капремонта в 109 школах в будущем году.

Вместе с этим в правительстве региона поднимался вопрос о том, чтобы субъект дополнительно подготовил заявку на осуществление капремонта еще 135 школ. Совсем скоро мы собираемся защитить все заявки в федеральном центре. Надеемся, что и в 2024 году 135 школ мы отремонтируем. Это крайне важно, так как многие учебные заведения сегодня не соответствуют необходимым образовательным требованиям», — озвучил Абдулмуслимов.

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