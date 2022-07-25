«На данный момент подготовлена заявка на ремонт школ на 2023-2024 годы, Дагестан заявляется в Минпросвещения страны на проведение капремонта в 109 школах в будущем году.



Вместе с этим в правительстве региона поднимался вопрос о том, чтобы субъект дополнительно подготовил заявку на осуществление капремонта еще 135 школ. Совсем скоро мы собираемся защитить все заявки в федеральном центре. Надеемся, что и в 2024 году 135 школ мы отремонтируем. Это крайне важно, так как многие учебные заведения сегодня не соответствуют необходимым образовательным требованиям», — озвучил Абдулмуслимов.