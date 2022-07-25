ЗАМАНА - Премьер-министр РД оценил ход готовности столичного детского сада к сдаче

Премьер-министр РД оценил ход готовности столичного детского сада к сдаче

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25 июля, 2022. Понедельник 00:30
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Премьер-министр РД оценил ход готовности столичного детского сада к сдаче
Премьер-министр РД Абдулмуслим Абдулмуслимов по поручению руководителя региона Сергея Меликова в пятницу, 22 июля, проверил ход готовности к открытию детского сада «Сказка востока» в Махачкале.
Премьер-министр РД оценил ход готовности столичного детского сада к сдаче
Общество

Строительство детского сада стало возможным благодаря тому, что ранее махачкалинцы отстояли данный участок земли от самозахвата и застройки.

Детское учреждение состоит из 2-х этажей, на благоустроенной дворовой территории имеются игровые зоны, беседки со скамейками. Все внутренние работы почти завершились.

В ходе осмотра были выявлены недочеты, которые Абдулмуслимов поручил ликвидировать в течение недели. Только после этого сад может быть принят в эксплуатацию.

В целом, как заметил премьер, в республике на данный момент строится 29 детских садов.

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