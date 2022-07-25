Строительство детского сада стало возможным благодаря тому, что ранее махачкалинцы отстояли данный участок земли от самозахвата и застройки.

Детское учреждение состоит из 2-х этажей, на благоустроенной дворовой территории имеются игровые зоны, беседки со скамейками. Все внутренние работы почти завершились.

В ходе осмотра были выявлены недочеты, которые Абдулмуслимов поручил ликвидировать в течение недели. Только после этого сад может быть принят в эксплуатацию.



В целом, как заметил премьер, в республике на данный момент строится 29 детских садов.