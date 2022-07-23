ЗАМАНА - Наида Магомедова заняла пост первого заместителя руководителя Агентства информации и печати РД

Наида Магомедова заняла пост первого заместителя руководителя Агентства информации и печати РД

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23 июля, 2022. Суббота 02:38
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Наида Магомедова заняла пост первого заместителя руководителя Агентства информации и печати РД

Наида Магомедова назначена на должность первого заместителя главы Агентства информации и печати Дагестана.

Наида Магомедова заняла пост первого заместителя руководителя Агентства информации и печати РД
Общество

Постановление об этом 22 июля подписал премьер-министр региона Абдулмуслим Абдулмуслимов.

В прошлом Наида Курбановна Магомедова занимала пост заместителя руководителя отдела в Управлении информационной политики и пресс-службы Главы РД.

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