ЗАМАНА - Шоу канатоходцев в День Конституции РД пройдет в Махачкале

Шоу канатоходцев в День Конституции РД пройдет в Махачкале

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22 июля, 2022. Пятница 16:42
riadagestan.ru|||
Шоу канатоходцев в День Конституции РД пройдет в Махачкале

Шоу канатоходцев в День Конституции Дагестана пройдет на базе исторического парка «Россия – моя история», информирует пресс-служба музея.

Шоу канатоходцев в День Конституции РД пройдет в Махачкале
Общество

У музея также запланированы мастер-классы от канатоходцев студии «Balance 05» и выступление республиканского оркестра народных инструментов.

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