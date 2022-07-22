ЗАМАНА - В Дагестане проходит спартакиада Спецолимпиады

В Дагестане проходит спартакиада Спецолимпиады

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22 июля, 2022. Пятница 15:09
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В Дагестане проходит спартакиада Спецолимпиады

Более 150 спортсменов с интеллектуальными нарушениями из разных субъектов РФ участвуют в спартакиаде Специальной Олимпиады, которая идет в Дагестане. Об этом вчера, 21 июля, сообщила представителям СМИ пресс-служба Минспорта республики.

В Дагестане проходит спартакиада Спецолимпиады
Общество

"В Каспийске стартовала спартакиада Специальной Олимпиады РФ по бадминтону, юнифайд-бадминтону, волейболу, юнифайд-волейболу и дзюдо. <…> В регион для участия в спартакиаде прибыло 158 спортсменов из Санкт-Петербурга, Свердловской, Московской, Ленинградской, Владимирской, Архангельской областей, Республики Карелия и Краснодарского края", — заявляет пресс-служба.

Как информирует ТАСС, ссылаясь на Минспорта Дагестана, соревнования пройдут в регионе с 20 по 23 июля. Во 2-й день спортивного мероприятия участники проведут личные и парные соревнования по бадминтону, волейболу и дзюдо. В финальный день пройдет церемония награждения победителей.

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