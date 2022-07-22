Расписание визита было в первую очередь связано с изучением состояния и перспектив развития овцеводства в республике.
Более 800 овцеводов в Дагестане за год получили господдержку на общую сумму свыше 300 млн рублей
- Автор Дарья
- 22 июля, 2022. Пятница 14:13
Дабы осмотреть стадо, увидеть процесс доения овец, сыроделия, оценить качество молочных продуктов на высокогорном склоне под открытым небом, Абдулмуслимов прилетел в местность вблизи села Чорода вдоль реки Джурмут.
Завершением поездки стало собрание в необычном формате – под открытым небом, на земле. О проблемах в этой работе и о необходимой им помощи рассказали местные жители, аграрии, чабаны.
Как заявил премьер, овцеводство - одно из важнейших направлений агропромышленного комплекса Дагестана, которое имеет большое народнохозяйственное значение для роста производства мяса, шерсти, молока. Подробнее материал можно прочитать тут.
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