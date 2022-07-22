ФК «Динамо» организует бесплатный транспорт для фанатов на первый домашний матч в Первой лиге

В день домашней игры «Динамо» против московского «Велеса», 24 июля, до места проведения матча – на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске – фанаты дагестанской команды смогут доехать на автобусах из Махачкалы.

Стоит заметить, что игра стартует в 19 часов.

5 автобусов с 16:00 ч. в воскресенье будут курсировать до «Анжи-Арены». Место сбора – напротив (через дорогу) газетно-журнального комплекса («Издательство») в Редукторном поселке Махачкалы.

Проезд будет свободным. Все автобусы будут выезжать по мере заполнения и возвращаться за следующей группой фанатов футбола.

После окончания игры автобусы будут ждать болельщиков на проспекте Акулиничева (старая каспийская трасса), напротив главного входа на территорию «Анжи-Арены». Они будут курсировать до тех пор, пока все болельщики не будут отвезены в Махачкалу.