ЗАМАНА - ФК «Динамо» организует бесплатный транспорт для фанатов на первый домашний матч в Первой лиге

ФК «Динамо» организует бесплатный транспорт для фанатов на первый домашний матч в Первой лиге

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22 июля, 2022. Пятница 13:16
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ФК «Динамо» организует бесплатный транспорт для фанатов на первый домашний матч в Первой лиге

В день домашней игры «Динамо» против московского «Велеса», 24 июля, до места проведения матча – на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске – фанаты дагестанской команды смогут доехать на автобусах из Махачкалы.

ФК «Динамо» организует бесплатный транспорт для фанатов на первый домашний матч в Первой лиге
Общество

Стоит заметить, что игра стартует в 19 часов.

5 автобусов с 16:00 ч. в воскресенье будут курсировать до «Анжи-Арены». Место сбора – напротив (через дорогу) газетно-журнального комплекса («Издательство») в Редукторном поселке Махачкалы.

Проезд будет свободным. Все автобусы будут выезжать по мере заполнения и возвращаться за следующей группой фанатов футбола. 

После окончания игры автобусы будут ждать болельщиков на проспекте Акулиничева (старая каспийская трасса), напротив главного входа на территорию «Анжи-Арены». Они будут курсировать до тех пор, пока все болельщики не будут отвезены в Махачкалу.

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