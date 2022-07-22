Вчера, 21 июля, под руководством премьер-министра Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова прошло собрание на тему дополнительной потребности в медицинских сотрудниках в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях, а также определения источника и необходимого размера финансирования.

Вчера, 21 июля, под руководством премьер-министра Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова прошло собрание на тему дополнительной потребности в медицинских сотрудниках в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях, а также определения источника и необходимого размера финансирования.

Абдулмуслимов напомнил, что до старта нового учебного года осталось чуть больше месяца.

«Школы являются местом массового скопления детей с разными особенностями здоровья, поэтому уже сейчас необходимо обсудить важные вопросы, связанные с оказанием врачебной помощи детям и подросткам, которые учатся в детсадах и школах, а также обеспеченность образовательных учреждений медицинскими сотрудниками и финансирование их содержания», — отметил премьер. Подробнее материал можно прочитать тут.