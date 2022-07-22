Абдулмуслимов напомнил, что до старта нового учебного года осталось чуть больше месяца.
Премьер-министр РД: «Все новые школы и детсады должны быть обеспечены профессиональными медработниками»
- Автор Дарья
- 22 июля, 2022. Пятница 11:52
Вчера, 21 июля, под руководством премьер-министра Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова прошло собрание на тему дополнительной потребности в медицинских сотрудниках в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях, а также определения источника и необходимого размера финансирования.
«Школы являются местом массового скопления детей с разными особенностями здоровья, поэтому уже сейчас необходимо обсудить важные вопросы, связанные с оказанием врачебной помощи детям и подросткам, которые учатся в детсадах и школах, а также обеспеченность образовательных учреждений медицинскими сотрудниками и финансирование их содержания», — отметил премьер. Подробнее материал можно прочитать тут.
Последнее от Дарья
- Творческий вечер к 90-летию со дня рождения Евгения Евтушенко прошел в Театре поэзии
- ФК «Динамо» организует бесплатный транспорт для фанатов на первый домашний матч в Первой лиге
- Премьер-министр РД: «Все новые школы и детсады должны быть обеспечены профессиональными медработниками»
- С наркотиками и оружием был задержан полицией замглавы района Махачкалы
- Школу и детсад строят в Каспийске