Сначала Телякавов посетил школу на 1224 места по улице Кизилюртовская в микрорайоне №8.

Осмотрев объект, он озвучил ряд целей перед ответственными лицами для скорейшего ввода учебного заведения в работу. Так, Дирекции единого государственного заказчика-застройщика поручено обеспечить оперативное доведение финансирования. Перед генеральным подрядчиком – ГВСУ №4 – обеспечить опережающее финансирование, в том числе за счёт заёмных кредитных средств, а подрядчику – увеличить скорость строительства и сформировать новый график работ с учётом нынешнего отставания.

Далее заместитель премьер-министра РД осмотрел детсад на 250 мест №36 в мкр «Кемпинг». Уже завершились все строительно-монтажные работы. Здесь также были озвучены рекомендации по улучшению работы дренажной системы, благоустройству прилегающей территории и так далее.