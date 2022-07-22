ЗАМАНА - Школу и детсад строят в Каспийске

Школу и детсад строят в Каспийске

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22 июля, 2022. Пятница 10:51
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Школу и детсад строят в Каспийске
Вчера, 21 июля, заместитель премьер-министра РД Муслим Телякавов ознакомился с ходом строительства социальных объектов в городе Каспийск.
Школу и детсад строят в Каспийске
Общество

Сначала Телякавов посетил школу на 1224 места по улице Кизилюртовская в микрорайоне №8.

Осмотрев объект, он озвучил ряд целей перед ответственными лицами для скорейшего ввода учебного заведения в работу. Так, Дирекции единого государственного заказчика-застройщика поручено обеспечить оперативное доведение финансирования. Перед генеральным подрядчиком – ГВСУ №4 – обеспечить опережающее финансирование, в том числе за счёт заёмных кредитных средств, а подрядчику – увеличить скорость строительства и сформировать новый график работ с учётом нынешнего отставания.

Далее заместитель премьер-министра РД осмотрел детсад на 250 мест №36 в мкр «Кемпинг». Уже завершились все строительно-монтажные работы. Здесь также были озвучены рекомендации по улучшению работы дренажной системы, благоустройству прилегающей территории и так далее.

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