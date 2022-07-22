Мероприятие проходило с участием начальников отгонных ветеринарных управлений и лабораторий муниципальных образований.
Подведены итоги работы ветеринарной службы Дагестана за первые 6 месяцев 2022 года
- Автор Дарья
- 22 июля, 2022. Пятница 10:20
Об итогах работы рассказал Председатель Комитета по ветеринарии региона Магомед Шапиев.
Руководитель ветеринарной службы озвучил, что перед ветеринарной службой стоят важные цели по сохранению благополучной эпизоотической обстановки в субъекте, обеспечению выпуска продуктов и сырья животного происхождения безопасного в ветеринарно-санитарном отношении, выполнению мероприятий, которые направлены на защиту жителей республики от вирусов, общих для человека и животных, а также на охрану территории Дагестана от заноса заразных инфекций животных. Подробнее материал можно прочитать тут.
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