Об итогах работы рассказал Председатель Комитета по ветеринарии региона Магомед Шапиев.

Руководитель ветеринарной службы озвучил, что перед ветеринарной службой стоят важные цели по сохранению благополучной эпизоотической обстановки в субъекте, обеспечению выпуска продуктов и сырья животного происхождения безопасного в ветеринарно-санитарном отношении, выполнению мероприятий, которые направлены на защиту жителей республики от вирусов, общих для человека и животных, а также на охрану территории Дагестана от заноса заразных инфекций животных. Подробнее материал можно прочитать тут.